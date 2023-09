Rafael Nadal tiene claro su futuro: "Me gustaría ser presidente del Real Madrid"

Rafael Nadal tiene claro su futuro. El tenista profesional aseguró que no le disgusta la idea de ser presidente del Real Madrid.

En una entrevista para Movistar Plus, el exnúmero uno del mundo afirmó que le gustaría estar al mando de la Casa Blanca, pero ahora tienen al mejor presidente posible.

"¿Si quiero ser presidente del Real Madrid? No lo sé. Prometo que no es un sueño, pero creo que sí me gustaría. Pero hay muchas cosas. Al día de hoy tenemos el mejor presidente posible. Después, lo que pueda pensar hoy puede no ser lo que pueda pensar mañana. Y después que la vida da muchas vueltas. Además, uno tiene que saber si está capacitado para hacer según qué tipo de cosas", indicó en un primer momento.



"Soy realista conmigo mismo, sé mis limitaciones y en eso no sé si sería capaz o no, el tiempo dirá. Florentino (Pérez) nunca me lo ha preguntado, creo que vosotros os montáis películas. No creo que cumpla los requisitos para presentarme, soy socio de honor, pero hasta ahí", añadió.



Rafael Nadal quiere ver a Kylian Mbappé en Real Madrid

Por otro lado, el tenista se mostró feliz ante la posibilidad de que Kylian Mbappé llegue al Real Madrid.

"Estoy esperando a Mbappé con los brazos abiertos, no tengo ningún problema con él, lo contrario. Feliz de que viniera. Claro que me gusta, solo faltaría. ¿A quién no le gusta? No le guardo rencor por no haber venido todavía. ¿Qué obligación tenía de venir?".



"El Madrid es el Madrid y es más grande que cualquier jugador, pero Mbappé no tiene la obligación de venir al Madrid cuando los aficionados queremos que venga. Si tiene que venir, lo sabrá él el primero y después los que lo tengan que saber. Veremos qué ocurre. Y si viene rencor ninguno, todo lo contrario. Agradecimiento porque seguro que venga cuando venga, si viene, lo hará habiendo renunciado a mucho dinero", agregó.

¿Rafael Nadal volverá a las canchas?

Por último, habló sobre su regreso al tenis. El español indicó que su ilusión es "volver a jugar" y sentirse "competitivo". Sin embargo, aclaró que el 2024 -posiblemente- sea su último año.

"Me gustaría volver a jugar y volver a ser competitivo. La ilusión no es volver y ganar Roland Garros o Australia, que la gente no se confunda. En la época en la que estoy de mi vida todo eso queda muy lejos. No digo que sea imposible, porque las cosas en el deporte cambian muy rápido. Pero no soy un iluso, soy consciente de las dificultades a las que me enfrento", explicó.

"Una es insalvable, la edad. Y la otra son los problemas físicos que no me dejan entrenarme al cien por cien habitualmente. La unión de esas dos cosas hace que aspirar a algunos objetivos se antoje muy difícil o casi imposible. Eso no me quita la ilusión porque mi ilusión es volver a jugar y volver a sentirme competitivo. Después veremos dónde estoy y a partir de ahí me marcaré unos objetivos u otros", finalizó.



