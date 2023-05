Reimond Manco a James Rodríguez: "Deja de quejarte, como en el Mundial Sub 17″

Reimond Manco es uno de los futbolistas peruanos que despertó una gran expectativa en los primeros años de su carrera, ya que fue la figura de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 17 que se desarrolló en 2007. Tras una buena actuación, la bicolor acabó en el cuarto lugar y clasificó al Mundial de Corea.

Hace unos meses, Manco afirmó que en ese campeonato sudamericano que se jugó en Ecuador se inició una especie de duelo futbolístico con el colombiano James Rodríguez. Es más, el exvolante de Alianza Lima fue elegido el mejor jugador de ese certamen por encima del '10' de Colombia, quien acaba de referirse sobre el nivel de la Selección Peruana.

En una entrevista, James Rodríguez criticó duramente a la bicolor en el duelo ante Australia por el repechaje jugado previo al Mundial Qatar 2022.

"Me tocó ver el Perú -Australia del repechaje. Dije estos equipos cómo van al Mundial, con todo el respeto que se merecen. Nosotros somos mucho mejores. Son cosas que pasan e hicimos las cosas mal", sostuvo en entrevista a Win Sports.

La declaración del exjugador de Real Madrid no fue tolerada por Manco. “¿Será que Perú hizo más puntos o que, quizás, ganó en Barranquilla? Por favor, para ser mejores hay que demostrarlo, no hablarlo. Perú ganó por méritos propios jugar el repechaje. Deja de quedarte, como en el Mundial Sub 17 que clasificaste como mejor tercero y no pasaste los octavos”, dijo.

¿En qué lugar acabaron Perú y Colombia?

Hay que recordar que la Selección Peruana sumó 24 puntos y acabó en el quinto lugar en las últimas Eliminatorias en Sudamérica. Mientras el combinado 'cafetero', con James, terminó en el quinto lugar con 23 unidades.

¿Cuál será el futuro de James Rodríguez?

El mediocampista colombiano James Rodríguez señaló que tiene la mira puesta en seguir jugando en el fútbol europeo y está a la espera de las ofertas que le puedan llegar.



"Yo creo que va a salir algo bueno en Europa", dijo Rodríguez en una entrevista con Noticias RCN, en la que aseguró que se siente "físicamente bien" y que desea estar en un club que le permita "jugar cada tres días".



Rodríguez, quien salió en abril del Olympiacos y desde entonces está sin club, aseguró que en el plantel que le abra las puertas podrá "dar más" porque tiene "talento y calidad".



Asimismo, el goleador del Mundial de Brasil 2014 afirmó que, aunque no lo tiene planeado en este momento, no descartaría la posibilidad de jugar en el fútbol colombiano, específicamente en el Deportes Tolima.

