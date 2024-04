Jefferson Farfán pide que Universitario le organice una despedida a Juan Vargas: "Sería bonito"

Juan Vargas no ocultó su hinchaje por Universitario de Deportes en entrevista con Jefferson Farfán. El exjugador de la Fiorentina indicó que aún lamenta la forma de cómo salió del cuadro crema en 2018.

"Yo soy un hincha de la 'U', pero no me creo ídolo. Yo he salido del club", señaló Juan Vargas, que agregó: "no es que me gustaría una despedida, pero creo que me debí quitar mejor", apuntó.

El 'Loco' Vargas recordó que tuvo un recibimiento a lo grande cuando llegó al club de sus amores proveniente del Betis, pero no rindió a pesar de las expectativas. “El hincha me valora, me dio una bienvendida de la piti mitri; pero no me fui como quise y retribuirle al hincha”.

En otro momento, Farfán señaló que Vargas merecía una despedida por lo conseguido en su carrera. "Si te lo mereces no solo por lo hecho en la 'U' sino con la selección y con el nombre tan alto que has dejado en el extranjero", sostuvo.

"Seria lindo por tus hijos", señaló Jefferson a Vargas que en ese caso sería "bonito" que se apruebe su partido de despedida.

Mensaje a Jean Ferrari

Jefferson Farfán le envió un mensaje a Jean Ferrari, administrador de Universitario, para que organice la despedida a Vargas. "Jean... Una despedida para el hombre", señaló.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis