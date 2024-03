Jefferson Farfán contó la vez que lloró por no ser convocado por Ricardo Gareca

Jefferson Farfán es uno de los jugadores que entraron a la historia del fútbol peruano por la clasificación al Mundial Rusia 2018. El exdelantero de PSV y Schalke 04 anotó uno de los tantos de la bicolor en el triunfo ante Nueva Zelanda en el repechaje. Ahora, la 'Foquita' se encuentra en otra faceta después de acabar su etapa como futbolista.

Farfán, junto a sus amigo Roberto Guizazola, reveló una charla con Ricardo Gareca en 2016 previo a la Copa América que se disputó en Estados Unidos, certamen que Chile salió campeón.

"Llegó Gareca y empezó la fiesta. Y limpió primero a varios, yo fui el primero... (jajaja). El profesor no me llevó a la Copa América en Estados Unidos y yo estaba medio lesionado. Y yo estaba seguro de que iba a ir. Me llevó a su sala y me dijo 'no te voy a llevar, no estás bien al cien por ciento'. Me comenzaron a caer las lágrimas", señaló en su podcast Enfocados.

Farfán, además, dio a conocer que Ricardo Gareca no incluía en su lista de convocados a un jugador que no estaba en su mejor momento físico y futbolístico.

"El profe (Gareca) es más terco. Se cerraba. Jugador que no estaba bien con Gareca, no jugaba. Sea Farfán, Paolo, Pizarro, Alberto, Rinaldo... El que no estaba bien. Con el profe Gareca me quito el sombrero, porque aparte te enseñaba que tenías estar al 120% para poder jugar en alta competencia. Eso nos cambio el chip a muchos", agregó.

Gareca "cambió" el chip

"Antes un empate en Colombia, todo bien. Contra Brasil, un empate, todo bien. Ese era el chip que teníamos antes. Con Gareca era 'con quién vamos a jugar. Con Neymar, él tiene dos ojos, dos piernas'... Lo importante que hacía él eran sus estadísticas y te comparaba con los mejores del mundo", culminó Farfán.

Farfán, Pizarro y el Golf Los Incas

En su podcast Enfocados, Jefferson Farfán se expresó sobre lo acontecido en el hotel de concentración de la Selección Peruana luego de igualar con Brasil.

"Las chicas entraron por la puerta principal, por recepción, porque había autorización de la cabeza de grupo", resaltó Farfán, quien hizo énfasis en la situación de Claudio Pizarro.

"Una de las cosas que quiero aclarar es que Claudio Pizarro nunca estuvo. Siempre se habló de que a Claudio lo quisieron molestar, pero nunca estuvo. Me preguntaron como veinte veces por Pizarro", indicó.

Aquellas Eliminatorias fueron de las de resultados más adversos para Perú en el formato de todos contra todos, quedando en el último lugar y registrando apenas tres victorias en todo el certamen.