Cristiano Ronaldo respondió si jugará el Mundial de Clubes: River Plate lo llamó para ficharlo

El Mundial de Clubes arrancará el 14 de junio y 32 equipos buscarán cumplir el sueño de quedarse con el título del torneo que se desarrollará en Estados Unidos. En las últimas horas se confirmó que más de un equipo estuvo interesado por el fichaje de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo dejó entrever su salida de Al Nassr con un mensaje tras su último partido con el equipo saudí, por ese motivo circuló la noticia que el máximo goleador mundial podría jugar el Mundial de Clubes, pero esta posibilidad quedó descartada.

En conferencia de prensa previo al Portugal vs España, 'CR7' confirmó que no jugará este certamen. "Tuve muchos contactos de equipos. He visto ofertas que tienen sentidos y otras que no. En ese momento tienes que pensar en el corto, mediano y largo plazo. Es algo prácticamente decidido de mi parte y es no jugar el Mundial de Clubes, pero tuve muchas invitaciones", dijo.

River Plate buscó la llegada de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo también bromeó con un periodista argentino e incluso dijo que tenía cariño por Argentina, debido que su pareja Georgina Rodríguez nació en Buenos Aires.

"Tengo mucho cariño por Argentina, mi mujer es argentina. Nunca se sabe, el tiempo está ahí, tengo 40 años, es muy difícil. Nunca fui a Argentina pero quiero ir, tengo cariño por los argentinos. También tengo cariño por Messi, hemos sido rivales durante muchos años. Antes Messi no hablaba nada de inglés, no sé ahora si lo hará, y yo le traducía cuando nos explicaban en la gala lo que teníamos que hacer. Siempre me trató bien, me respetó como rival. Es difícil saber si jugaré con él, pero nunca se sabe", puntualizó.

Asimismo, Olé de Argentina informó que River Plate con el entrenador Marcelo Gallardo contactó a la leyenda de Portugal, pero finalmente la respuesta fue negativa.