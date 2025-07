Cristiano Ronaldo reveló que tuvo ofertas para jugar el Mundial de Clubes, pero prefirió “tener un buen descanso”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristiano Ronaldo prefirió tomarse un descanso en vez de jugar el Mundial de Clubes, declaró el internacional portugués tras renovar su contrato con el Al-Nassr.

El club de la Pro League saudí anunció el jueves que ‘CR7’ había firmado un contrato de dos años que le mantendría en el club más allá de su 42 cumpleaños.

Las especulaciones sobre los planes del futbolista de 40 años se intensificaron el mes pasado, cuando el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró que se estaban manteniendo conversaciones para que Ronaldo disputara el Mundial de Clubes, a pesar de que el Al-Nassr no se clasificó.

"Tuve algunas ofertas para jugar el Mundial, pero creo que no tenía sentido porque prefiero tener un buen descanso, una buena preparación, porque esta temporada será muy larga al ser la del Mundial a final de año", dijo Ronaldo en un video publicado por el Al-Nassr en X.

"Quiero estar listo no sólo para el Al-Nassr, sino también para la selección nacional. Por eso he decidido jugar el último partido de la Nations League y no hacer caso a nada", añadió.

"Y, por supuesto, estar en este club, al que amo".

CR7 marcó para Portugal en la final de la Nations League contra España a principios de este mes, que terminó 2-2, antes de que su equipo se impusiera a los campeones de Europa en la tanda de penales.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

"Mi objetivo siempre es ganar algo importante para el Al-Nassr"

El capitán portugués afirmó que su objetivo al quedarse en el Al-Nassr es ganar un trofeo importante con el equipo de Riad.

"Mi objetivo siempre es ganar algo importante para el Al-Nassr. Y, por supuesto, sigo creyendo en ello", sostuvo Cristiano Ronaldo. "Por eso renové los dos años más, porque creo que seré campeón en Arabia Saudí", añadió.

CR7, que fichó por el Al-Nassr en 2022 tras dejar el Manchester United como agente libre, ha marcado 93 goles en 105 partidos con el equipo en todas las competiciones.

El portugués también aspira a alcanzar los mil goles en su carrera. Ha marcado 794 goles con su club y 138 con la selección portuguesa, lo que eleva su cuenta a 932 tantos.