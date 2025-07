No lo podía creer: la reacción de Alphonso Davies por la dura lesión de Jamal Musiala [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jamal Musiala, delantero del Bayern Munich, se lesionó de gravedad en su tobillo izquierdo por una jugada en la que disputó un balón con el portero Gianluigi Donnarumma.

La acción ocurrió a poco del final del primer tiempo entre PSG y Bayern Munich por la ronda de cuartos de final del Mundial de Clubes 2025. El golpe dio la vuelta al mundo y también fue motivo de reacción de uno de sus compañeros en el club bávaro: Alphonso Davies.

Y es que, si bien Davies no juega el torneo debido a una lesión, no se perdió el partido del Bayern y vio en vivo y en directo lo que le ocurrió a Musiala en el campo de juego.

Así vivió Alphonso Davies la dura lesión de Jamal Musiala. | Fuente: Twitch

Jamal Musiala, lesionado de gravedad

Resulta que el lateral zurdo canadiense se encontraba en plena transmisión en su canal de Twitch reaccionando al partido de su conjunto.

Es así como, al momento de ver la lesión del volante ofensivo alemán, no lo podía creer. "Dios mío. No. Por favor. No", dijo tomándose el rostro. Las imágenes se han vuelto viral en redes sociales como Facebook, Instagram y X.

Por otra parte, más allá de la lesión de Jamal Musiala, PSG terminó incluso con nueve jugadores, por las rojas que vieron Willian Pacho, en el minuto 81 y más merecida que la de Lucas Hernández, ya en el descuento.

El campeón de Europa sobrevivió en el primer tiempo con la calidad de Khvicha Kvaratskhelia y las paradas de un 'Gigio' Donnarumma protagonista también de la jugada desgraciada del partido.

En el momento de la verdad, Doué y Dembélé, figuras del título continental parisino y de la final de la Champions precisamente en Múnich contra el Inter de Milán (5-0), terminaron con el Bayern para llegar a una penúltima ronda del Mundial donde se medirán el miércoles con el Real Madrid o el Borussia Dortmund.

