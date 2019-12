Alejandro Duarte: "Definitivamente, no pienso volver a Perú en el corto plazo"

Alejandro Duarte atajó en 19 partidos con Zacatepec en el año. | Fuente: Prensa Zacatepec

Alejandro Duarte está enfocado en seguir su carrera afuera de Perú. En diálogo con 'A Todo Gol' de RPP Noticias, el portero del Zacatepec señaló que no pasa por su cabeza regresar al fútbol peruano en el corto plazo. Además, destacó el nivel de la liga de ascenso mexicana y confió en continuar teniendo un buen rendimiento en su club.

"Definitivamente, no pienso volver a Perú en el corto plazo. Siento que la liga de ascenso en México está buena y uno de mis objetivos es quedarme en el extranjero. Espero continuar teniendo buenas actuaciones y no retroceder para que todo sea conseguir cosas mejores. Espero quedarme afuera el mayor tiempo posible porque esa va a ser una causa de que estoy haciendo las cosas bien", dijo.

Además, Alejandro Duarte reveló que no ha tenido ningún contacto reciente con algún miembro de la Selección Peruana. Incluso, señaló que no se ha comunicado con ellos desde su etapa en Lobos BUAP.

"No he estado en contacto mucho con la Selección Peruana. Cuando estaba Alfredo Honores, recién me había ido a Lobos BUAP y al comienzo conversé un par de veces con él. Me hizo un seguimiento, pero al no tener mucha continuidad no volví a tener ningún tipo de contacto con ellos", sentenció.