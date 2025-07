Alianza Lima hizo oficial la transferencia de Bassco Soyer al Gil Vicente de Portugal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima dio a conocer este martes de manera oficial la salida del futbolista Bassco Soyer, quien continuará con su carrera profesional en el Gil Vicente de Portugal.

“¡Gracias por tu entrega y tu profesionalismo, Bassco!”, publicó el elenco blanquiazul en redes sociales para anunciar así el traspaso del atacante al Gil Vicente, que se hace de la mayor parte del pase del futbolista y conserva Alianza Lima lo restante aguardando un beneficio a futuro por una posible próxima transferencia.

"Agradecemos a Bassco por dejar el corazón en cada partido", expuso el cuadro íntimo.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Bassco Soyer, nueva etapa en Portugal

Bassco Soyer viajó la semana pasada a Portugal para integrarse al Gil Vicente, luego de culminar su etapa en Alianza Lima con el cierre del Torneo Apertura.

Bassco Soyer, de 18 años, ha representado a la Selección Peruana en las categorías sub-17 y sub-20. En 2007 llegó a La Victoria, a los 9 años, y fue pasando por las diversas categorías de la institución. Tras destacar en la reserva blanquiazul, tuvo la oportunidad de debutar a nivel profesional durante la temporada 2023, en el partido por la Liga1 frente a César Vallejo en Trujillo.

Durante esa temporada jugó cuatro cotejos en Primera División, pero no llegó a ser considerado por los entrenadores que pasaron por el club en la Liga1 2024.

Para la campaña actual, tras ir al Sudamericano Sub-20, disputó cuatro partidos bajo las órdenes del técnico Néstor Gorosito, convirtiendo un gol en Matute a Alianza Universidad. Su último partido fue en el triunfo 1-0 ante Melgar en Arequipa, mientras que contra Binacional fue su más reciente registro en la banca de suplentes.

¡𝑮𝒓𝒂𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒕𝒖 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂 𝒚 𝒕𝒖 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒎𝒐, 𝑩𝒂𝒔𝒔𝒄𝒐! 💙👏🏾



Bassco Soyer se va transferido al 𝐆𝐢𝐥 𝐕𝐢𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 a seguir con su carrera futbolística y crecimiento. El Club conservará un porcentaje para una venta futura. Agradecemos a… pic.twitter.com/5CkxGNKql9 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) July 22, 2025

Soyer se despide de Alianza Lima

Bassco Soyer, junto al delantero Víctor Guzmán (emigró al Sporting Club de Portugal) son los últimos ‘potrillos’ que salieron de las filas de Alianza Lima con destino a seguir sus carreras en el exterior.

Soyer se despidió del club que lo formó con un emotivo mensaje en redes sociales, recordando toda su estadía que comenzó en 2017.

“Después de 9 años, tengo que despedirme de mi segundo hogar. Llegó el día en el que dejaré el club que amo, el club que me vio crecer, el club que me dio todo. Fue en enero de 2017 que llegué a Matute. Era un enanito con peinado de librito que llegaba a un lugar sin saber que se iba a convertir en su hogar. Pasaba el tiempo y era más que feliz en Alianza. Como desde el día 1 en la Copa Regatas hasta el último día en la Liga1 en Arequipa, defendí esta camiseta hasta no poder más. Y hay una sola explicación para eso: jugaba con amor a la camiseta”, escribió en Instagram.