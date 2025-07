Va por su segunda reelección: Agustín Lozano oficializará su postulación a la presidencia de la FPF

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Agustín Lozano Saavedra, actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), oficializará esta semana su postulación a la reelección como titular de la entidad que rige el balompié nacional, según pudo conocer RPP.

La candidatura de Agustín Lozano será la única que se presente rumbo a la presidencia de la FPF para el periodo que comprenderá entre 2025 y 2029. Dos de las personas que lo acompañarán en su nueva Junta Directiva serán Juan Andrés Ricketts, representante de Asociación de Futbolistas, y Raúl Lozano Peralta, presidente de Carlos A. Mannucci e integrante actual del directorio en la Videna.

Ampliación en breve

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Agustín Lozano, rumbo a un tercer periodo en la FPF

Agustín Lozano llegó a la Junta Directiva de la Federación Peruana en 2007 cuando el titular era Manuel Burga. En 2014 se postuló a la presidencia, pero el Comité Electoral tachó su candidatura debido a que por entonces era funcionario público ene vigencia al ser reelecto alcalde del distrito de Chongoyape, en Lambayeque.

Fue así que Edwin Oviedo llegó a la presidencia en ese periodo y Lozano Saavedra desempeñó el cargo de primer vicepresidente. Tras la destitución de Oviedo en 2018, asumió la función de titular en la FPF. En 2021 logró su primera reelección en una gestión que comprende hasta el 2025.

A inicios de este mes, en el directorio de la FPF se aprobó el adelanto de elecciones para el próximo 18 de agosto, cambiando así la fecha que inicialmente estaba pactada para diciembre de este año. Uno de los argumentos desarrollados para esta modificación corresponde a la designación, lo más pronto posible, de nuevos directivos en la Federación y también del entrenador de la Selección Peruana.

Agustín Lozano junto a Edwin Oviedo, cuando ganó las elección de la FPF en 2014Fuente: RPP

La reelección de Agustín Lozano

En entrevista con Fútbol Como Cancha de RPP, en junio pasado, Agustín Lozano dijo no poder “hablar de un tema de reelección” en su caso, porque sería “faltarle el respeto a tantos dirigentes que tienen las condiciones y para ser candidatos de la federación”.

“En este momento no, porque tengo otras prioridades. En este momento ni siquiera he pensado en la reelección, estoy pensando en la elección de la Liga Profesional. En agosto son las elecciones para elegir el directorio que va a dirigir al fútbol en los próximos cinco años. No estoy abocado a eso, tengo otras prioridades”, señaló.

Con un tercer periodo consecutivo a puertas, la de Agustín Lozano se convertiría en la segunda gestión con mayor tiempo (11 años) en la Federación Peruana de Fútbol, superando los 10 años de Nicolás Delfino (1992-2002) y quedando detrás de los 12 años de Manuel Burga (2002-2014).