Carlos Zambrano está en el centro de la noticia en Argentina. Este jueves el periodista Martín Liberman de ESPN se mostró en contra de la suspensión del zaguero peruano por parte de Boca Juniors luego de su pelea con el atacante Darío Benedetto, en el entretiempo del choque ante Racing Club en el 'Cilindro'.

"Un nuevo conflicto. El número 3000 de la peor dirigencia de la historia de Boca. Zambrano dijo que ligó una trompada y encima lo suspenden", escribió Liberman a través de su cuenta de Twitter



"No hacen una bien. Verdaderos socios de Boca, piensen qué van a hacer el año que viene. Cualquiera es mejor que estos! Rompieron todo en 2 años", continuó el 'Colorado' sobre su crítica contra la dirigencia xeneize.

"Yo me saco lo que quieras. Uds no quieren a Boca. Puros bocones. Ponen a los ídolos del consejo que cobran sueldos millonarios mensualmente, por encima de la institución. Son cómplices de la mala praxis y la celebran! Háganse cargo", culminó Liberman en referencia a su pelea en redes sociales contra los hinchas de Boca.

Zambrano considera injusta su sanción

“No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar”, señaló el 'Kaiser' sobre los dos partidos que se perderá con la camiseta de Boca Juniors.





Carlos Zambrano rompe silencio sobre pelea con Benedetto

Carlos Zambrano habló por primera vez de la pelea que tuvo con Darío Benedetto, su compañero de equipo, en el entretiempo del Boca Juniors ante Racing Club en Avellaneda.

El defensa peruano Carlos Zambrano dio cuenta de lo que sucedió con Darío Benedetto, quien le dio un golpe en el rostro en el vestuario de Boca Juniors. Para el segundo tiempo frente a Racing en el 'Cilindro', el internacional con la Selección Peruana lució con parte de su cara hinchada.

"Fue un 'guantazo', no me lo esperaba. Mis compañeros en Boca nos agarraron de inmediato. Luego, Benedetto me pidió disculpas. Me contuve", comentó Zambrano en conversación con Trome.

"La verdad que no ha sido nada grave. Solo fue una hinchazón. No soy mucho de ver lo que se publica en Argentina. Prefiero estar tranquilo. No sé qué se ha comentado", sostuvo.









