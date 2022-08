Inconformidad en Carlos Zambrano por castigo de Boca Juniors. | Fuente: EFE

Salió al frente. Carlos Zambrano habló de la polémica pelea que tuvo con Darío Benedetto en el vestuario de Boca Juniors frente a Racing Club.

En diálogo con Trome, Carlos Zambrano mostró su inconformidad con la sanción de dos partidos que le aplicó la dirigencia de Boca Juniors por la discusión con Darío Benedetto. El jugador de la Selección Peruana no fue considerado ante Rosario Central y tampoco estará contra Defensa y Justicia el fin de semana.

"No estoy de acuerdo ya que me la estoy llevando gratis. No hice nada. Estoy incómodo, pero solo queda aceptarlo", dijo Zambrano, quien también defendió las camisetas Dinamo Kiev, Schalke 04, Eintracht Frankfurt y Rubin Kazan.

Carlos Zambrano responde por el golpe de Darío Benedetto

Carlos Zambrano y el golpe que recibió de Darío Benedetto. | Fuente: ESPN

En un primer momento, el 'León' fue claro sobre la pelea con el 'Pipa', con quien comparte plantel en la tienda xeneize que dirige Hugo Ibarra.

"Fue un 'guantazo', no me lo esperaba. Mis compañeros en Boca nos agarraron de inmediato. Luego, Benedetto me pidió disculpas. Me contuve", indicó el zaguero central de la blanquirroja.

En tanto, Carlos Zambrano trató de ponerle paños fríos a la situación que ocurrió el pasado domingo. Espera que este episodio quede en el olvido rápidamente.

"La verdad que no ha sido nada grave. Solo fue una hinchazón. No soy mucho de ver lo que se publica en Argentina. Prefiero estar tranquilo. No sé qué se ha comentado", mencionó.

La postura de Boca ante Zambrano

El último lunes, el vicepresidente y exjugador del club, Juan Román Riquelme, se manifestó por la gresca entre dos de sus jugadores.

"Le faltaron el respeto al hincha. Cruzaron la línea, están buscando que los insulten. Esto no es boxeo. Los futbolistas tienen que tener hermandad, añadió.

