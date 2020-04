Carlos Zambrano no debutó en partidos oficiales con Dínamo Kiev | Fuente: Dínamo Kiev

En enero de 2018, Carlos Zambrano llegaba al Dínamo Kiev, uno de los equipos con más historia en Ucrania, aguardando por recuperar el protagonismo en la defensa central de un equipo como ya lo había demostrado en St. Pauli o Eintracht Frankfurt. Sin embargo, no fue el mejor de los episodios de su trayectoria. El peruano no jugó un solo partido oficial.

“En Ucrania yo no existía para el entrenador. No me miraba, ni me saludaba, pero aún no encuentro el por qué. Nunca fueron directos conmigo, ni el técnico ni los dirigentes, pero ya paso, no quiero mirar atrás”, recordó Zambrano en entrevista con ‘7novenos’.

Su etapa en Dínamo tuvo de por medio una cesión al Basilea suizo, hasta que en enero pasaso finalizó su vínculo para unirse a Boca Juniors de Argentina, donde por ahora ha jugado dos partidos y logró el título de la Superliga.

“Siempre me sentí un fan de Boca, jugando en Europa lo seguía, por eso estar acá es un sueño para mí. Sé que tengo que pelear un puesto y soy consciente que mis compañeros me llevan ventaja, pero en los entrenamientos tengo que ganarme un puesto. Para Boca solo existe ganar, siento que acá se trabaja más fuerte que en Europa”, precisó Carlos Zambrano, que con la camiseta xeneize juega por primera vez de su carrera en Sudamérica.