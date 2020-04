Carlos Zambrano durante la final de la Copa América 2019 frente a Brasil | Fuente: EFE

La Copa América 2019 trajo como novedad para la Selección Peruana el retorno de Carlos Zambrano a las convocatorias de Ricardo Gareca luego de tres años. El zaguero se afirmó como titular y fue clave para la campaña donde la bicolor llegó hasta la final frente a Brasil, donde los locales consiguieron imponerse por 3-1.

“Si pudiera, me gustaría volver a jugar la final de la Copa América y ganarla. Siento que pudimos haberla ganado, perdimos por errores nuestros. Esa final es lo más lindo que me ha tocado vivir”, expresó en entrevista con el programa ‘7novenos’.

En aquel certamen, Zambrano jugó en la zaga junto a Luis Abram y sumó más minutos que Anderson Santamaría y Miguel Araujo. “Hay muy buenos centrales en la Selección. Está Abram, Santamaría, Araujo en Alianza Lima al principio no me gustaba, pero en la Selección me encantaba. Mientras haya más competencia, es mejor para el equipo”, señaló.

Carlos Zambrano se refirió a Claudio Pizarro, con quien jugó en la Selección Peruana en el ciclo de Sergio Markarián y durante los primeros años con Ricardo Gareca.

“Pizarro ha tenido una exitosa carrera en Europa, pero a nivel Selección se le ha criticado mucho. Hemos sido muy duros con él. Hubiera sido lindo que estuviera en el Mundial, ojalá haya un partido para despedirlo, le merecemos mucho respeto”, precisó.