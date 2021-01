Carlos Zambrano tiene dos títulos con Boca Juniors | Fuente: Instagram

Un año atrás, cerca de concluir el periodo de fichajes en Argentina, Boca Juniors cerró la incorporación del defensa Carlos Zambrano, quien dejaba así Europa para tener su primera experiencia en el fútbol sudamericano. Durante ese tiempo, disputó 14 partidos y conquistó los títulos de la Superliga y la Copa Diego Maradona.

“Llevo prácticamente un año en el club, me recibieron de la mejor manera y me he sentido muy cómodo en el equipo. Ponerse la camiseta de Boca Juniors no es fácil. Desde la prensa hasta los hinchas ejercen mucha presión, pero esto es así”, dijo en ‘Gol Perú’.

Carlos Zambrano firmó contrato hasta el 2022 con el elenco azul y oro y afirmó que desea completar todo el periodo en el club, aunque con el objetivo puesto en el máximo trofeo del continente.

"Tengo 2 años más de contrato con el club y espero continuar aquí. Me gustaría retirarme con una Libertadores encima. Pude ganar 2 títulos con Boca, pero aún tengo pendiente el tema de la Copa”, afirmó.

Si bien Miguel Ángel Russo lo consideró en una cantidad importante de compromisos durante el 2020, el zaguero nacional no estuvo ajeno a la crítica, la que dijo tenerlo sin cuidado.

"La crítica siempre va a estar. Sé los errores que he cometido, pero uno tiene que aprender a convivir con eso. Lo que más me importa es que el entrenador esté contento conmigo”, contó.

A puertas de una nueva temporada en Argentina, Boca Juniors evalúa la incorporación de un defensa central más, el cual sería el exseleccionado Marcos Rojo.

“Creo que la posibilidad de la incorporación de Marcos Rojo al club se va a concretar. Tanto en mi club como en la Selección voy a apoyar desde donde me toque estar, sea titular o suplente", puntualizó.