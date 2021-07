Luis Advíncula recibió crítica del campeón mundial con Argentina. | Fuente: Instagram - Captura ESPN

Oscar Ruggeri, excampeón mundial con Argentina, criticó duramente al futbolista peruano Luis Advíncula por encontrarse de vacaciones durante la Copa América 2021 y en medio de las negocaciones para su llegada a Boca Juniors.

“Yo no entiendo, algunas cosas me cuesta entender, de Advíncula que no termina con el Rayo (Vallecano). ¿Cuándo terminó con el Rayo? ¿Hace una semana? Yo llamaría al de la selección y le diría: ‘Termino el partido con el Rayo y me voy para allá' (a la Copa América)”, señaló Ruggeri, que es panelista en el programa Fútbol 90 de ESPN.

“Con Perú o con todo lo que venga (Boca Juniors), me vengo en un barco y ahí tengo todo el tiempo (para vacacionar). Me extraña porque es jugador de selección, me extraña el pensamiento”, agregó el exjugador de Boca Junios y River Plate, quien es amigo del seleccionador peruano Ricardo Gareca.

La prensa argentina se mantiene alerta sobre la posible llegada de Luis Advíncula a Boca Juniors, que ya definió que el lateral peruano sea su nuevo fichaje para la próxima temporada.

El popular 'Rayo' pidió permiso para no jugar en la Copa América, ya que Rayo Vallecano disputó los play off de ascenso de LaLiga, meta que alcanzó al superar a Girona en las eliminatorias.

Rayo Vallecano negó oferta de Boca Juniors

Luis Advíncula aún no tiene definido en qué equipo jugará la próxima temporada. Si bien aún tiene contrato con Rayo Vallecano, el defensa peruano tendría planeado cambiar de aires para volver a Sudamérica y jugar por el Boca Juniors de Argentina.

De acuerdo a información de EFE de España, Rayo Vallecano no ha recibido ninguna oferta de Boca Juniors por Luis Advíncula, cuyo agente se encuentra en tierras argentinas en búsqueda de cerrar el traspaso.

Advíncula, de 31 años, tiene contrato hasta 2023 con el Rayo, que en 2019, con el equipo en Segunda, hizo una fuerte apuesta por el jugador al pagar tres millones de euros al Tigres mexicano.





