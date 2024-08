Se puso 'Picante': la respuesta de Bryan Reyna a las críticas de su entrenador en Belgrano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Belgrano de Córdoba no atraviesa un buen momento. Apenas una victoria en sus últimos 8 partidos, en mitad de tabla de la Liga Argentina, eliminados de la Copa Sudamericana y el último lunes llegaron a su tercer cotejo sin ganar en casa al perder 0-1 frente a Gimnasia. La afición, en búsqueda de una solución, demandó en las tribunas el ingreso del peruano Bryan Reyna, quien se quedó en la banca de suplentes.

Bryan Reyna fue titular por última vez el 25 de julio. A pesar de haber contribuido con 4 goles y 4 asistencias para Belgrano en lo que va de la temporada, además de ser de los más desequilibrantes en ataque, ha tenido cada vez menos minutos y el entrenador Juan Cruz señaló que el motivo se debe a que no entrega el “100 %”.

"Reyna tiene que entender que el fútbol argentino necesita que un jugador haga ciertas funciones en el equipo. Nosotros somos un equipo que juega colectivamente. Yo lo veo todas las semanas, y creo que tiene que dar más, por eso no juega. No está dando el 100 %, y no tengo ningún problema en decirlo. El otro día jugó 35 minutos y no marcó la diferencia que tiene que marcar. Los jugadores que no estén al 100 % no van a jugar. No me importa lo que diga la gente en ese sentido, porque la gente no ve el día a día”, declaró en conferencia de prensa al ser consultado por el peruano.

Bryan Reyna y su respuesta al DT de Belgrano

Bryan Reyna presenció la caída ante Gimnasia en el banco de suplentes, desde donde sintió el pedido de los hinchas del ‘Pirata’ para su ingreso al campo.

"Quiero agradecer a toda la hinchada de Belgrano por su apoyo y cariño, que puedo decir es mutuo. Estoy enamorado de esta hinchada, tuve muchos sentimientos encontrados cuando escuché gritar mi nombre", publicó en un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

En el mismo post, el delantero hizo referencia a las declaraciones del entrenador Juan Cruz sobre la razón de por qué no juega con la regularidad de antes.

"Estoy al 100 % dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha. Los tiempos de Dios son perfectos y confío en que él pondrá todo en su lugar. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz. Aguante la B", apuntó.

Bryan Reyna a la Selección Peruana

En medio de la controversia entre el futbolista y entrenador, Bryan Reyna recibió la noticia de su convocatoria a la Selección Peruana para enfrentar a Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas. Belgrano, a través de sus redes sociales, felicitó el llamado al ‘Picante’.

El ‘Pirata’ visitará a Newell’s el sábado 31 de agosto por la Liga Argentina y tras ello Bryan Reyna se sumará a los trabajos de la ‘bicolor’ en Videna.