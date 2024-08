"Cometí un error": técnico de Belgrano le pidió disculpas a Bryan Reyna tras fuerte crítica

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Cruz Real, técnico de Belgrano de Córdoba, se retractó sobre las declaraciones en contra de Bryan Reyna y le pidió disculpas por dichos.

En declaraciones Cadena 3, el estratega indicó que no tiene ningún problema con Bryan Reyna y no tuvo inconvenientes en pedirles disculpas.

“Pido disculpas por lo que dije de (Bryan) Reyna en conferencia de prensa. Cometí un error. Con Bryan Reyna no tengo absolutamente nada. Yo solo quiero que los que jueguen en Belgrano mejoren y progresen”, indicó en un primer momento.

“No es que me arrepiento, pido disculpas porque no era el momento ni lugar de pedir algo así. No se trata de tener razón, dije algo en un momento que no debía”, complementó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

La relación con el plantel es buena

Tras sus declaraciones, el estratega siguió hablando sobre lo ocurrido y volvió a reiterar sus disculpas. Aseguró que tiene una buena relación con el plantel e indicó que tienen un equipo con grandes jugadores.

"La relación con el plantel fue buena, siempre fue muy buena. Por algo que dije equivocadamente se genera todo un tema que no tiene sentido y que yo fui culpable", indicó en un primer instante.

"Las disculpas son para todo el mundo Belgrano. Habló con todos los jugadores, con Bryan (Reyna) habló, con los jugadores hablo lo que tengo que hablar desde lo futbolístico y hoy Belgrano tiene un plantel con todos los jugadores que son importantes", complementó.

Técnico de Belgrano criticó a Bryan Reyna

Como se recuerda, el técnico argentino -tras la derrota ante Gimnasia- explicó el motivo de la suplencia del delantero peruano. Según indicó, el 'Picante' no está dando el 100 % de lo que él espera. Además, dio a entender que "no se mata por el equipo".

"Yo a Reyna lo veo todas las semanas, y Reyna tiene que entender que el fútbol argentino necesita que un jugador haga ciertas funciones en el equipo. Nosotros somos un equipo que juega colectivamente. Yo lo veo todas las semanas, y creo que Bryan tiene que dar más, por eso no juega", dijo en un primer momento.

"No está dando el 100 %, y no tengo ningún problema en decirlo, porque se lo he dicho a él. Entonces, la gente no sabe", complementó.