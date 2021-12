Gareca señaló que le gustaría que Christian Cueva juegue en Argentina | Fuente: Selección Peruana

Christian Cueva entró en el radar de Boca Juniors, a quien el mismo Consejo del club, a cargo del ídolo ‘xeneize’ Juan Román Riquelme, contactó para manifestarse su interés.

Para que las intenciones de Boca prosperen, deberá primar el aspecto económico, ya que Christian Cueva tiene contrato con Al-Fateh de Arabia hasta el 2023, donde actualmente es uno de los elementos más destacados.

Sobre lo que podría aportar ‘Aladino’ a un equipo se refirió Ricardo Gareca, que considera al mediocampista un jugador fundamente en la estrategia de la Selección Peruana.

“Cueva es de esos ‘10’ que en el fútbol argentino cada vez hay menos. Tiene mucho que ver con el armado del ataque o resoluciones propias. Es de esos jugadores que en determinado momento se sale del librero y eso es lo que a mí me gusta y me gustaría que siga a ese nivel aún con el riesgo a equivocarse o retardar un ataque”, manifestó el técnico en conversación con ‘TNT Sports’.

Gareca quiere a Cueva en Argentina

Ricardo Gareca fue consultado por la intención de Boca Juniors de fichar a Christian Cueva para el próximo año, situación que se presenta ante la posible salida del colombiano Edwin Cardona. Más allá de qué club lo reclute de forma particular, expresó su deseo por verlo jugar en Argentina.

“Prefiero que Christian esté en un fútbol competitivo como el argentino. No tengo ningún problema con una liga en particular, pero a mí me gusta que los jugadores piensen en la parte económica pero también me gustaría que piensen en el beneficio deportivo, para ellos y la selección”, opinó el entrenador de la ‘bicolor’.





