Christian Cueva llegó a Santos en el 2019 proveniente del Krasnodar. | Fuente: Prensa Santos

Christian Cueva, aprovechando la salida de Jorge Sampaoli y Paulo Autuori, se quedó en Santos para luchar por una segunda oportunidad en el club. Sin embargo, este inicio de año no ha sido el mejor para él: fue dejado fuera de la lista de inscritos para jugar el Torneo Paulista.

Jesualdo Ferreira, director técnico de Santos, fue consultado sobre la ausencia de Christian Cueva y evitó extenderse al respecto. No obstante, reveló que el volante de la Selección Peruana ha tenido inconvenientes desde lo físico y ese habría sido el motivo de su no convocatoria.

"No me gusta hablar sobre temas individuales, lo de Christian Cueva es un asunto que no es parte de mis preocupaciones en este momento. Él ha estado fuera de los entrenamientos por problemas físicos y no estará en el partido contra Bragantino. Me gustaría hablar sobre cosas más reales y que cautivan", dijo en conferencia de prensa.

El Torneo Paulista dura hasta el 1 de abril, por lo que Christian Cueva difícilmente verá acción con el Santos hasta esa fecha. Durante ese intervalo el 'Peixe' también tendrá duelos de Copa Libertadores, aunque se desconoce qué tan dispuesto estaría Jesualdo Ferreira para utilizarlo.