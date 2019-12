Christian Cueva estuvo en la mira de Independiente a inicios de año. | Fuente: Prensa Santos

Christian Cueva podría tener su primera experiencia en la Superliga Argentina pronto. Según pudo conocer RPP Noticias, Rosario Central le hará una propuesta al Santos por el volante de la Selección Peruana pensando en la próxima temporada después de tener una charla con el jugador.

El interés de Rosario Central por Christian Cueva nace del entrenador Diego Cocca. El ex-Racing ve con buenos ojos la llegada de 'Aladino' a su plantel y es por ello que, en los próximos días, el club empezará conversaciones con Santos con la finalidad de sellar su incorporación.

Sin embargo, considerando su economía en estos momentos, Rosario Central no tiene la posibilidad de comprar a Christian Cueva. Por lo tanto, buscarán que el fichaje del mediocampista trujillano se dé a través de un préstamo, cosa que Santos aceptaría si es que no entra en los planes del equipo para el 2020.

Rosario Central recientemente cerró la contratación de Marco Ruben, delantero que vuelve al equipo tras un exitoso paso por Atlético Paranaense. No obstante, la entidad rosarina no participará de ninguna competición internacional el siguiente año y eso podría desanimar a Christian Cueva. De todas formas, el peruano aún no decide su futuro y se desconoce qué tan dispuesto está a tener una experiencia en el balompié argentino.