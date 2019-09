Christian Cueva es dirigido actualmente por Jorge Sampaoli en el Santos de Brasil. | Fuente: Prensa Santos

Christian Cueva está en el ojo de la tormenta luego de que se difundiera un video donde aparece peleándose en un restaurante en Brasil. Si bien el volante de Santos aclaró ese tema, en tierras brasileñas se menciona que el 'Peixe' evalúa sancionarlo y eso empeoraría aún más su situación en el club donde últimamente no ha tenido continuidad.

Jorge Sampaoli, director técnico del Santos, fue uno de los últimos representantes del cuadro de Sao Paulo en pronunciarse sobre lo ocurrido con Christian Cueva. En conferencia de prensa, el estratega argentino reveló que conversó con 'Aladino' al respecto pero aseguró que es un asunto que está unicamente en manos de la dirigencia.

"Hablé con Christian Cueva sobre el incidente y me contó su versión, pero eso ya está en manos de la directiva. La verdad es que me preocupé mucho por el partido ante CSA y también comencé a analizar a Vasco de Gama, que es el próximo rival. No tengo tiempo para estos temas, Paulo Autuori y el presidente decidirán sobre esto", dijo.

El Santos de Christian Cueva ganó por 2-0 al CSA en su último partido y eso le permitió sumar 41 unidades en el Brasileirao para ubicarse de momento en el tercer lugar. Asimismo, quedaron a ocho puntos del líder Flamengo con 16 jornadas por jugar.