Juan Reynoso fue campeón nacional con Universitario y Melgar | Fuente: Andina

Juan Reynoso es el entrenador del Puebla desde agosto de 2019 y durante esta etapa pudo coincidir en la Liga MX con diversos futbolistas peruanos que llegaron al torneo, entre ellos Christian Cueva, quien se vinculó a Pachuca en el presente año. En diálogo con ‘Fútbol como Cancha’ de RPP Noticias, el técnico nacional se refirió al mediocampista, con quien reveló pudo conversar en México.

“Me tocó verlo, pero lamentablemente Christian llegó tarde y acá en el fútbol mexicano te pasa factura si no haces pretemporada, es una verdad absoluta desde mi época de jugador. Si llegas al inicio de la liga y no estás en la semana de la pretemporada, te cuesta mucho entrar en ritmo porque es una liga muy física y de automatismos”, expresó.

Tras su paso por Santos de Brasil, Christian Cueva llegó a Tuzos de Pachuca y solo disputó tres partidos. Debido a la pandemia del coronavirus no disputó más cotejos y al vencerse el tiempo de su contrato el club decidió no seguir contando con él.

“Contra nosotros jugó contra la Sub20 de Puebla y lo hizo bastante bien. Poco a poco lo fueron involucrando y por la fecha 10 se acabó la Liga MX, y él no pudo corroborar todo lo que esperábamos de él. Conversé con él un par de veces, para su mala suerte se da el tema de la pandemia y no pudo tener mas minutos. Las pocas veces que entró, creo que le hizo bien, pero le pasó factura el no haber hecho pretemporada", afirmó.

Asimismo, afirmó que si se dieran las condiciones económicas para el jugador el club Puebla, le gustaría contar con él.

“Si se dan las condiciones, porque no es solo que quiera Cueva o yo, es una situación contractual de números, pero no solo a él, sino muchos que juegan en la Selección Peruana”, finalizó.