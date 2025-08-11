¿Se va a club histórico de Colombia? Presidente de Emelec aclaró el futuro de Christian Cueva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Emelec atraviesa un buen momento y eso coincide con la llegada de Christian Cueva. El volante peruano ha sido clave para que el cuadro 'eléctrico' ya no forme parte de la zona de descenso de la liga ecuatoriana.

Al respecto, desde las altas esferas de Emelec se encuentran satisfechos con el accionar y el aporte de Cueva, y como era de esperarse confían que alargue su vínculo de cara a la próxima temporada.

El presidente del cuadro ecuatoriano, Jorge Guzmán, aclaró el futuro del exjugador de Alianza Lima en medio de los rumores sobre un posible acercamiento con Junior de Barranquilla.

"Cueva es un jugador que se ha interiorizado mucho con el club. Nosotros queremos que continúe, esperamos que el jugador y las condiciones económica que se presentan sigan siendo favorables para que el jugador continúe en el plantel", indicó en KCH Radio.

Guzmán, además, dejó en claro que trabajará para que Cueva continúe con el equipo, en el cual ya se ganó el cariño de los hinchas.

"Sabemos que es un futbolista muy querido por la hinchada en tan poco tiempo. Nosotros lucharemos para que el próximo año también continúe", concluyó.

Clubes en la carrera de Christian Cueva

San Martín

César Vallejo

Unión Española (Chile)

Rayo Vallecano (España)

Alianza Lima

Toluca (México)

Sao Paulo (Brasil)

Krasnodar (Rusia)

Pachuca (México)

Malatyaspor (Turquía)

Al Fateh (Arabia Saudita)

Cienciano

Emelec (Ecuador)