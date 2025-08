Ricardo Gareca eligió a Christian Cueva y Paolo Guerrero entre los mejores jugadores que dirigió en su carrera

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ricardo Gareca cuenta con una amplia trayectoria como director técnico, siendo en la Selección Peruana donde trabajó por más tiempo. Estuvo siete años al frente de la ‘Bicolor’ en dos procesos de Eliminatorias Mundialistas y cuatro ediciones de la Copa América. En ese lapso, el elenco nacional clasificó a la Copa del Mundo Rusia 2018, llegó hasta el repechaje de Qatar 2022, alcanzó dos veces el podio a nivel continental, resaltando el subcampeonato en 2019.

La Selección Peruana marcó una etapa importante en la carrera de Ricardo Gareca, por lo que el argentino eligió a futbolistas que tuvo a su mando en la ‘Bicolor’ como los mejores jugadores que ha dirigido.

Guerrero, Cueva y Farfán entre los elegidos de Gareca

En entrevista con el podcast Los Edul, Ricardo Gareca fue consultado por el mejor jugador que ha entrenado y a nivel de selecciones eligió a Paolo Guerrero, Christian Cueva y Jefferson Farfán por su paso en Perú.

“A nivel selección, Paolo (Guerrero), por ejemplo. (Jefferson) Farfán. (Christian) Cueva”, dijo el estratega argentino.

Ricardo Gareca es el entrenador que más tiempo tuvo a su cargo a la Selección Peruana, teniendo en ese proceso como piezas clave a Paolo Guerrero, Christian Cueva y Jefferson Farfán. También dirigió al representativo nacional de Chile en las Eliminatorias 2026, pero presentó su renuncia en junio pasado tras tener a ‘La Roja’ en el último puesto de la tabla.

Respecto a clubes, Gareca mencionó a Juan Manuel ‘El Burrito’ Martínez, con quien coincidió en Vélez Sarsfield. También a Maximiliano Morález, otro de los deportistas con los que trabajó en Liniers.

¿Gareca volverá a dirigir a la Selección Peruana?

Ricardo Gareca estuvo de regreso en el país en los primeros días de agosto para acompañar a Edwin Oviedo, el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, en la presentación de su libro en la FIL 2025.

En diálogo con Ampliación de Noticias de RPP, Ricardo Gareca contestó respecto a la posibilidad de volver a trabajar en la Selección Peruana.

"Todo lo que sea Perú, yo no descartaría nada. Es un país que yo quiero, es un país que me ha tratado bien en todo aspecto, no solamente a mí, sino a mi familia y colaboradores. Es un país donde hemos vivido momentos muy fuertes. Yo no descarto absolutamente nada", detalló.

Asimismo, señaló que también tiene razones personales para volver al Perú.

"Habitualmente, yo vengo acá por cuestiones personales. A lo largo de siete años y medio nos encantó el país y tuve la posibilidad de invertir. Entonces, yo siempre tengo motivos de venir", indicó.