Christian Cueva retornará al plantel de Santos el 8 de enero | Fuente: Santos

Ninguna propuesta convenció a Santos y tampoco se llegó a un acuerdo, por ello Christian Cueva deberá reintegrarse al plantel del equipo el próximo 8 de enero, tal como informó la prensa brasileña.

"Se espera que Christian Cueva esté presente en el reinicio de los trabajos del elenco de Santos para 2020, programado para el miércoles 8 de enero", informó la Gazeta Esportiva.

Incluso el propio medio confirmó los intereses que hubo por parte de clubes del exterior. "Santos no recibió ninguna oferta de compra y las ofertas en préstamo de clubes como Rosario Central (ARG) y Emelec (EQU) no quedaron satisfechas debido a la intención de pagar el salario más bajo de 600 mil reales por mes (150 mil dólares mensuales)", agregó.

Christian Cueva no tuvo su mejor año futbolístico en Santos, estuvo involucrado en problemas extrafutbolísticos que le perjudicaron y no tuvo regularidad en su equipo, además el entrenador de ese entonces Jorge Sampaoli no le dio muchas oportunidades.

El centrocampista de la Selección Peruana se encuentra a préstamo en Santos hasta finales de enero por 7 millones de dólares. Después de esa fecha se activa la compra del pase, monto que el club brasileño deberá pagar hasta 2022.