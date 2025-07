Christian Cueva tras la victoria sobre Mushuc Runa: "Emelec es un club grande y dimos un paso importante"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Emelec no está teniendo una buena temporada en la LigaPro de Ecuador. El cuadro que dirige Cristian Nasuti acaba de salir de la zona de descenso, tras el triunfo sobre Mushuc Runa, pero aún no está salvado completamente.

Para Christian Cueva, la victoria de este domingo ha sido bastante buena. Además, indicó que Emelec es un equipo grande y que deben seguir corrigiendo errores para salir de la mala posición en la que están.

"Ha sido importante ganar. La verdad que es un momento duro. Sabemos en la posición que estamos y no era bastante buena para nosotros", indicó en un inicio.

"Estamos en casa con nuestra gente. Emelec es un equipo grande, así que pienso que somos justos ganadores y ahora a recuperarnos, corregir. Sirvió el empuje de la hinchada y agradecido con ellos, cada partido para nosotros es una final y lo tomamos así”, complementó.

"Esto es un trabajo en equipo"

Por otro lado, Cueva dijo que el equipo viene trabajando en varios aspectos tácticos para poder salir del mal momento.

"Esto es un trabajo en equipo. Día a día venimos trabajando en todo sentido, ofensivo, defensivo, balones parados, nosotros venimos haciendo las cosas bien”, dijo en un principio.

“Repito que la situación no es del todo cómoda. Hoy dimos un buen paso y hay que mantenerlo, aunque sabemos que no es fácil jugar en Emelec, con la historia y presión que tiene. Estamos haciendo lo posible de sacar este momento que, realmente, el club no lo merece. Hoy se sumó, estamos en otra posición, pero no hay que dormirse”, finalizó.