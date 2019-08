Claudio Pizarro anotó siete goles en la última temporada con el Werder Bremen. | Fuente: Prensa Werder Bremen

Claudio Pizarro parece alejarse de Alianza Lima. En una entrevista con el medio alemán 'Weser Kurier', el delantero del Werder Bremen señaló que difícilmente se ve jugando al fútbol de manera profesional dentro de un año al indicar que no tendría sentido hacerlo fuera de Europa. También, dijo que prefiere evitar llegar como estrella a un nuevo equipo y no poder rendir por un tema de lesiones.

"No creo que tenga sentido jugar fuera de Europa, no me veo estando en un club dentro de un año. Mi objetivo fundamental es terminar mi carrera en buen nivel y preferiría no cometer el error de ir a un equipo al que no le pueda dar nada por tener problemas de lesiones. Me sentiría mal porque quizá tengan grandes expectativas con mi llegada y podría no terminar haciendo justicia", manifestó.

Por otro lado, Claudio Pizarro fue consultado acerca de la posibilidad de llegar a los 200 goles en esta última temporada. Actualmente, el delantero peruano acumula 197 y solo necesitaría tres para alcanzar a esa marca.

"Creo que las puertas para los goles vendrán y por eso me estoy preparando tanto para la próxima temporada. Llegar a los 200 tantos es uno de los objetivos que me impulsan. Por supuesto que me gustaría marcarlos y mucho mejor si es que hago más", concluyó Claudio Pizarro.