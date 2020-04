Claudio Pizarro aseguró que este es el último año que juega | Fuente: AFP

Claudio Pizarro desde que llegó a jugar a la Bundesliga en 1999 ha destacado hasta convertirse en uno los delanteros históricos del fútbol alemán. Durante Por eso, no sorprende la revelación del ex jugador brasileño Giovane Elber, quien contó que le pidió al peruano, cuando se retire de las canchas, sea embajador de Bayern Munich.

"En febrero de este año hablé con Claudio Pizarro y entre muchas cosas le dije que en Bayern Munich lo queremos como embajador del club, tal como yo lo vengo haciendo hace tres años. Para mí él es como un hermano, conozco muy bien a toda su familia, es una persona muy querida y sinceramente sería lindo que sea imagen del club Bayern Munich", dijo en radio Ovación.

El “Bombardero de los Andes” en Werder Bremen, a sus 41 años, viene jugando su última temporada como futbolista profesional y cuando se retiré del fútbol todavía no tiene claro a que se dedicará. Elber y Pizarro también tocaron ese tema en la charla.

"En la conversación que tuve con Claudio no me comentó sobre la posibilidad que vaya a jugar a Perú, simplemente me dijo que le quedaban cuatro meses más con Bremen y de ahí recién analizaría su situación. A él le gustó la propuesta de ser embajador de Bayern Munich en un futuro, pero veremos qué decide ", añadió.

Giovane Elber, se retiró del fútbol en 2007, pero en su etapa como futbolista fue parte de la Selección Brasileño. En la Bundesliga fue tercer máximo goleador con 133 goles, superando a Claudio Pizarro y Robert Lewandowski.