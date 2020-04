Claudio Pizarro. | Fuente: Werder Bremen - Composición

Claudio Pizarro narró la historia de cómo recibió la oferta de Real Madrid después de destacar con el Werder Bremen en la Bundesliga. El atacante de 41 años señaló que fue tentado por el famoso equipo español en 2001.



"Lo del Real Madrid fue cuando salgo del Bremen. Fue uno de los momentos más agradables en mi carrera futbolística. Tenía 22 o 23 años, terminaba mi contrato con el Bremen y yo sabía la buena campaña que había hecho y que ello despertó los intereses de los clubes", señaló Pizarro.



El 'Bombardero de los Andes' confesó que fue su padre y su representante le informaron del interés de Real Madrid cuando estaba en plenas vacaciones. "Me voy de vacaciones y mi papá con mi representante se pusieron a trabajar en las ofertas. Me encuentro con ellos en Lima y en la reunión me sacan un papel con cinco equipos. Yo miraba el papel y me decía 'no puedo creer esto, qué increíble'. Fue para mí algo muy especial, uno de los equipos era el Real Madrid", añadió en entrevista con Daniela Butrón, hija del arquero de Alianza Lima.

Real Madrid era dirigido en esa temporada por Vicente Del Bosque y estaba plagada de estrellas como Iker Casillas, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Zinedine Zidane, Luis Figo y Raúl.

Sin embargo, Pizarro prefirió jugar en el Bayern Munich, ya que conocía la Bundesliga y en el Real Madrid probablemente iba a ser suplente.