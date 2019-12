Claudio Pizarro le responde a sus críticos: "Hay personas que vieron lo que hice" | Fuente: AFP

La calidad goleadora de Claudio Pizarro en Europa no hay duda que ha sido vista a lo grande a nivel mundial. Supo consagrarse con el Werder Bremen y consiguió varios títulos vistiendo tambien la camiseta del Bayern Múnich. En la Selección Peruana no tuvo la misma suerte y Pizarro lo reconoce, sin embargo no está de acuerdo con las personas que lo han criticado a lo largo de su carrera.

"Esto no se aplica a todas las personas en Perú, sino solo a una parte. También tiene algo que ver con la prensa. Hay personas que vieron lo que hice. Este no es el caso con algunos otros. En Alemania todo me fue muy bien. En mi país de origen, esto no se entendió porque a la selección no le fue tan bien. Esa es ciertamente una explicación", señaló Pizarro.

Además el 'Bombardero' aclaró que no fue fácil para él conseguir todo lo que ha logrado y estar donde está ahora. "Estaba convencido desde el principio de que tenía la calidad para ello y que podía lograr mucho. Pero también sabía que tenía que trabajar mucho para esto. Lo hice, y creo que funcionó bastante bien", puntualizó.

Por último 'Pizarrinha' dijo que tras retirarse le gustaría seguir en el mundo futbolístico. "Creo que puedo hacer muchas cosas en el fútbol. Seguiré haciéndolo. Eso es lo que mejor hago. Pero aún no sé qué exactamente", concluyó.