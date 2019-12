Pizarro aseguró que jamás tuvo una respuesta de Guerrero y Farfán por 'allanarles' el camino a Europa | Fuente: AFP

Todos los peruanos amantes del fútbol saben de los grandes momentos que alguna vez pasaron Guerrero y Farfán con sus clubes en Europa. Ante ello, Claudio Pizarro fue consultado si alguna vez recibió el agradecimiento de sus compañeros de selección por haberles allanado el camino a Europa.

"No, en realidad no (me dieron las gracias) . Ellos tienen sus cualidades. El problema es diferente", declaró Pizarro entre risas en una entrevista con Transfermarkt. Aclarando que le preocupa que no haya mucho talento peruano en el viejo continente.

"Los tres casi hemos terminado con nuestras carreras. Apenas hay jugadores peruanos activos en Europa. Eso me preocupa.El futuro del equipo nacional no parece particularmente brillante. Necesitamos jugadores que vayan al extranjero y cambien las ligas europeas. Allí puedes ver cómo es realmente el fútbol. La calidad del fútbol en Perú no", agregó.

Paolo Guerrero arribó a Europa el 2002 para formar parte de las filas del Bayern Múnich donde permaneció por 4 temporadas consecutivas. Mientras que Farfán llegó al PSV en la temporada 2004 procedente de Alianza Lima.

Por otro lado Pizarro aseguró que aún se siente bien a sus 41 años. "Cuidé mucho mi cuerpo. Y todavía tengo ganas de jugar fútbol. Eso por supuesto me da fuerza. Pero no siempre es fácil, ahora me lleva un poco más de tiempo recuperarme después de un juego. Pero todavía me divierto cuando estoy en el campo", puntualizó.