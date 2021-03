Renato Tapia ha jugado 26 partidos en LaLiga Santander | Fuente: EFE / Instagram Claudio Pizarro

Renato Tapia es uno de los futbolistas peruanos que, en la actualidad, está cumpliendo una excelente temporada en el extranjero, para ser más exactos en LaLiga Santander con la camiseta del Celta de Vigo. El volante no solo se ha ganado fecha a fecha los elogios de sus compañeros, sino también que está en la mira de otros clubes europeos. Incluso, a Claudio Pizarro le consultaron a qué jugador recomendaría al Bayern Munich. El 'Bombardero' no dudo en responder.

"No me sorprende (la campaña) que viene haciendo Renato Tapia. He hablado muchas veces con él. Hemos tenido conversaciones personales cuando yo estaba en la Selección y no tenía ninguna duda que el chico iba a conseguir cosas importantes en su carrera. Él tiene las cosas muy claras en la cabeza. Y lo he dicho cada vez que me preguntan quién puede ser el siguiente capitán. Lo veo a él. Viene haciendo muy bien las cosas en el equipo en el que está", indicó Claudio Pizarro en conversación con el diario El Comercio.

El 'Bombardero de los Andes' considera Renato Tapia puede dar el gran salto a un equipo más grande. "Está haciendo las cosas bien. Si ese desarrollo viene como viene podría llegar a un equipo más grande", añadió.

Sobre si recomendaría a un jugador peruano a Bayern Munich, Claudio Pizarro no dudo: "Si me preguntan por alguno que podrían contratar, te diría Renato. Por el momento que está pasando. El fútbol es de momentos y hay que aprovecharlos".



Renato Tapia ha jugado en la presente temporada 26 partidos de titular, solo faltó por acumulación de tarjetas amarillas.

Los números de Renato Tapia en LaLiga

