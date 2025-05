Con Lionel Messi, Inter Miami se enfrenta a Orlando City: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 14 de la MLS?

All eyes on the Sunshine State ⏳



🆚 @InterMiamiCF

📍 Chase Stadium

🕖 7 p.m. ET

📡 Fox Sports 810 AM (🇺🇸), Mega 97.1 (🇪🇸)

🖥️ #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/TrE29uAciq