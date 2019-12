Renato Tapia está en la banca de suplentes. | Fuente: Feyenoord

Renato Tapia no será titular, pero estará en banca a la espera de algunos minutos en el Feyenoord vs. PSV que se jugará este domingo a partir de las 8:30 am. El partido, correspondiente a la fecha 17 de la Liga de Holanda, se llevará a cabo en el estadio De Kuip, en Rotterdam.

Con 25 puntos en la tabla de posiciones de la Eredivisie, el equipo del peruano se ubica en el noveno puesto, a cinco de su rival de turno, que suma 31 unidades, y lucha por meterse en puestos de clasificación a torneos internacionales. No la tendrá fácil: el cuadro de Mark van Bommel intentará ubicarse en zona de Chamions League.

Seis triunfos, siete empates y tres derrotas es el saldo del Feyenoord en la vigente temporada. Eso sí, lleva cinco partidos invicto 'al hilo' y espera este domingo alargar la racha. Un triunfo podría hacerle escalar hasta la quinta posición.

En esta edición de la Eredivisie, Renato Tapia suma 11 encuentros, siete de ellos como titular. En la última fecha, ante Vitesse, no tuvo minutos. Hoy también arrancará en la banca, pero espera tener una chance para buscar la victoria desde el campo.

















Alineaciones confirmadas del Feyenoord vs. PSV:

Feyenoord: Vermeer; Geertruide, Botteghin, Sensi, Malacia; Toornstra, Kokcu, Fer; Berghuis, Jergensen y Sinisterra.

PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Boscagli; Rosario, Ihattaren, Gutiérrez; Doan, Malen, Bergwijn.