Juan Diego Gutiérrez vistiendo la camiseta del Oriente Petrolero | Fuente: Twitter

Después de no renovar su contrato con el Oriente Petrolero, Juan Diego Gutiérrez evaluaba su futuro cuando la cuarentena llegó a dicho país y las fronteras se cerraron. Después de varias semanas, el jugador peruano está en la incertidumbre de qué es lo que hará en Bolivia

Por ello, utilizó su cuenta de Twitter para realizar de forma bastante peculiar un llamado al Presidente de la República, Martín Vizcarra. “¡Mano un favor! Hay mucha gente que necesita volver al país. Gracias”.

Mano un favor! Hay mucha gente que necesita volver al país! Gracias 🙏🏽 @MartinVizcarraC — juan diego gutierrez (@jdiegoguti) May 26, 2020

Pero el pedido volvió a repetirse el día de hoy: “¡Manito! ¿Cómo es con la vuelta a casa? ayúdanos con eso porfa, gracias”, tuiteó el exfutbolista de Universitario de Deportes. Por estos mensajes ha recibido algunas respuestas de ánimo y otros en los que se mofan de la forma en la que realiza su pedido de volver al Perú.

Manito! Como es con la vuelta a casa? 😔 ayúdanos con eso porfa 🙏🏽, gracias 🙏🏽 @MartinVizcarraC — juan diego gutierrez (@jdiegoguti) May 27, 2020

El volante no llegó a un acuerdo con el elenco boliviano debido a la crisis económica que ha causado el coronavirus en el mundo del fútbol y que no ha sido ajena en Bolivia. La gran mayoría de equipos se han visto afectados.

“Desde que llegué sentí el cariño de la gente y la responsabilidad de representar a tan importante institución. Fue un paso corto pero intenso. Me habría encantado poder haber estado más tiempo y poder darle al hincha todo lo que realmente puedo dar, pero la coyuntura que vivimos no me lo permitió. Gracias a todos y fue un orgullo grande vestir su camiseta”, escribió “Guti” hace unos días.

Por su parte, el club confirmaba la noticia de la siguiente forma: “Comunicamos a todos los socios e hinchas de nuestro club, que el jugador Juan Diego Gutierrez se despide de nuestra institución al haberse cumplido su contrato. El directorio en nombre de todo el pueblo orientista le desea el mejor de los éxitos en su carrera deportiva”, sostuvo el comunicado de Oriente Petrolero.