Willyan Mimbela deberá permanecer en Irán. | Fuente: Instagram Willyan Mimbela

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, ordenó el cierre de las fronteras de Perú para evitar la propagación del nuevo coronavirus en el territorio nacional. Aunque es una medida preventiva, hay peruanos fuera que se vieron afectados por la decisión.

Entre ellos, se encuentra Willyan Mimbela. Su club, el Tractor Sazi FC de Irán, liberó a sus trabajdores. Sin embargo, él no pudo regresar a su país de origen por, precisamente, el cierre de las fronteras. Así lo informó el representante de futbolistas, Elio Casareto.

"Willyan Mimbela es uno de los peruanos que quedó fuera por el Estado de Emergencia. Su club dio permiso a todos, pero el cierre de fronteras evitó que viaje a tiempo", escribió en su cuenta de Twitter.

Pero no es todo. Además, en Irán, país en el que juega el peruano, no hay quién le dé información o asesoría. "En Irán no hay Embajada/Consulado de Perú y la info sobre el estado real del coronavirus en ese país es limitada", agregó Casareto.