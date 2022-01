Juan Reynoso ganó el Clausura 2021 como DT del Cruz Azul. | Fuente: @CruzAzul

Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul, sostuvo este miércoles que prometer el mejor rendimiento de su equipo para el inicios del Clausura 2022 Liga MX este sábado sería falso porque con la renovación de la plantilla, eso lo logrará después de algunos partidos.



"Vendería humo si dijera que el sábado se va a ver al mejor Cruz Azul, cuando los jugadores se han integrado de a poco, pero sabemos que el trabajo y la ambición de los chicos, acelerará el proceso", señaló Juan Reynoso en una rueda de prensa.



Los 'Azules' de Reynoso hicieron cambios para el Clausura 2022 en el que debutarán el sábado ante el Tijuana. Dejaron ir a protagonistas como el delantero Jonathan Rodríguez y los volantes Luis Romo, Yoshimar y Orbelín Pineda, pero firmaron a cinco futbolistas y tienen plazas para por lo menos dos más.



Juan Reynoso va por una nueva temporada en Cruz Azul

Juan Reynoso tiene contrato en Cruz Azul hasta este 2022. | Fuente: Mexsport

El atacante Cristian Tabó, los centrocampistas Carlos Rodríguez, Uriel Antuna y Erick Lira y el lateral Alejandro Mayorga son las nuevas fichas del conjunto, que ganó el título del Clausura 2021, pero fue eliminado en cuartos de finales en el Apertura.



"Verán un equipo distinto, pero para llegar a la plenitud, hará falta entrenamientos, juegos y pensar en el juego a juego. Para el segundo encuentro, ante el Juárez tendremos más variantes", indicó el 'Cabezón'.



Además de buscar el título de liga, Cruz Azul se propone ganar la Liga de Campeones de la Concacaf, en la que enfrentará en octavos de finales al Forge canadiense. Aceptó que asumirán los dos retos, aunque no les da para armar dos equipos diferentes.



"Para dos equipos, vamos a tener que echar imaginación. No da para hacer dos equipos, no lo digo como pretexto porque eso en Cruz Azul no existe", agregó.



Según Juan Reynoso, en su equipo hay que reinventarse luego de que el torneo Apertura fue diferente a lo esperado en resultados y en funcionamiento.



"Hoy la idea es hacer equipo más agresivo, intenso con más variantes arriba en velocidad", señaló. (EFE)

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la "Flurona"?

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.