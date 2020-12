Yoshimar Yotún en Cruz Azul. | Fuente: AFP

El uruguayo Robert Dante Siboldi renunció este viernes a la dirección técnica del Cruz Azul del fútbol mexicano, a menos de una semana de la humillante eliminación del equipo en las semifinales del Apertura 2020.



"Después de analizar lo sucedido recientemente (perder la semifinal ante los Pumas UNAM luego de tener ventaja de 4-0 en el partido de ida) tanto con mi familia como con mi cuerpo técnico, he decidido dar un paso al costado, quiero mucho a la institución, la defendí como jugador y aquí me formé como entrenador", dijo Siboldi en su cuenta de Twitter.



Siboldi, de 55 años, no logró que el Cruz Azul conservara un marcador a favor de 4-0 en el partido de ida de las semifinales; en la vuelta los universitarios le pasaron por encima con una goleada por 4-0, lo que determinó la eliminación de los celestes. En ese partido, el peruano Yoshimar Yotún ingresó en el segundo tiempo.



Agradecido con quienes me apoyaron, especialmente con la Afición , yo también tenía la gran ilusión que lográramos la 9na , fue un honor y un privilegio defender los colores de esta Institución . pic.twitter.com/n7ddiBFffN — Robert Dante Siboldi (@LosSiboldis) December 11, 2020

"En las semifinales nos enfrentamos a un gran rival, en el partido de ida los superamos, en el de vuelta fuimos superados, pero quien sabe de fútbol reconoce que en 180 minutos todo puede pasar. En ambos partidos el planteamiento fue para ganar, no para manejar marcadores. Mis jugadores son profesionales y no mediocres", añadió.



'La Máquina' se quedó sin entrenador a cinco días de enfrentar al estadounidense Los Ángeles FC en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.



"Les deseo mucho éxito en el torneo de la Concacaf, ojalá salgan campeones y logren representar a México en el siguiente Mundial de Clubes", concluyó Siboldi su despedida.