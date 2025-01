Diego Romero: "Me quedé con ganas de jugar unos partidos más en Universitario"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Peruanos en el Mundo Diego Romero: "Una temporada en Argentina te puede cambiar la vida totalmente"

Diego Romero se suma a la lista de futbolistas peruanos que en la temporada 2025 jugarán en el extranjero. El arquero de 23 años fue cedido por Universitario de Deportes al Banfield de Argentina, un club en el que en sus primeros días de haber llegado destaca sentirse “muy cómodo”.

“Me han tratado muy bien. Los jugadores nos hemos cruzado con muchos hinchas, uno que otro me ha podido reconocer, se siente una sensación muy bonita”, dijo en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP.

El guardameta sale de las filas de Universitario y llega en condición de préstamo por una temporada al Banfield, un destino en el que espera conseguir el despegue para su carrera.

“Siento que se me dio una oportunidad muy importante para mi carrera y no la debo desaprovechar, debo pensar que tengo que dar el máximo para ya no regresar a mi país en mucho tiempo. siento que es lo mejor para el nivel futbolístico, para mí y para mi familia. Ese pensamiento lo tengo muy claro”, indicó.

Banfield, el destino de Diego Romero

Banfield competirá en el curso 2025 en la Liga Profesional de Argentina. En el reciente campeonato quedó en el penúltimo lugar, pero se eliminaron los descensos. El ‘Taladro’ cuenta con un título de liga y actualmente le dirige Ariel Broggi.

“Comencé a ver un poco de la historia de Banfield, sus instalaciones y los jugadores que habían pasado. Me agradó mucho el reto que me proponían y realmente siento que no me equivoqué, vengo a un lugar para seguir creciendo”, dijo.

“Estoy muy convencido de que podría ser el inicio de algo muy importante para mi carrera, ya dependería de mí, por eso me estoy esforzando al máximo para poder ganarme un puesto acá y darme a conocer en otros lugares y ser más importante”, señaló el también portero de la Selección Peruana.

El paso por Universitario

Diego Romero debutó a nivel profesional en Universitario de Deportes durante la temporada 2020. En los dos últimos años logró tener más oportunidades en el cuadro crema para atajar y contribuyó a la obtención del bicampeonato en la Liga1 Te Apuesto.

En el reciente curso alternó en el arco con el uruguayo Sebastián Britos, reconociendo que esperaba gozar de más chances para ser titular.

“Me quedé con ganas de jugar unos partidos más, cuando vi que la situación ya no se iba a dar realmente di vuelta a la página. Me estuve enfocando en todo lo que venía, apoyando 100% al equipo y que podamos lograr el objetivo que era salir campeones”, mencionó.

“Argentina es una vitrina enorme donde realmente una temporada te puede cambiar la vida totalmente, así que estoy enfocado en eso, estoy muy convencido de lo que puedo dar, en lo que este club que viene, siento que viene haciéndole bien las cosas para poder mejorar el club”, finalizó.