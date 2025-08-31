Con Erick Noriega, Gremio vs Flamengo EN VIVO: juegan en el Maracaná por la fecha 22 del Brasileirao

Con Erick Noriega, Gremio vs Flamengo EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 22 del Brasileirao.
Flamengo vs Gremio EN VIVO: se enfrentan este domingo 31 de agosto por la fecha 22 del Brasileirao. El encuentro se disputará en el Estadio Maracaná, desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será trasmitido EN DIRECTO por TNT y Zapping TV. El peruano Erick Noriega será titular en el Tricolor.
Gremio vs Flamengo: alineaciones confirmadas
Gremio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Erick Noriega, Walter Kannemann, Marlon; Dodi, Gustavo Cuellar, Edenilson; Cristian Olivera, Carlos Vinicius y Martin Braithwaite.
Flamengo: Agustin Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Nicolás de la Cruz, Giorian De Arrascaeta, Saúl Nigez; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro.
¿Cuándo y dónde juegan Flamengo vs Gremio en vivo por la fecha 21 del Brasileirao 2025?
El partido entre Flamengo vs Gremio se disputará este domingo 31 de agosto en el Maracaná. El recinto tiene capacidad para 60 000 espectadores.
¿A qué hora juegan Flamengo vs Gremio en vivo por la fecha 21 del Brasileirao 2025?
- En Perú, el partido Flamengo vs Gremio comienza a las 2:00 p.m.
- En Colombia, el partido Flamengo vs Gremio comienza a las 2:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Flamengo vs Gremio comienza a las 2:00 p.m.
- En Chile, el partido Flamengo vs Gremio comienza a las 3:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Flamengo vs Gremio comienza a las 3:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Flamengo vs Gremio comienza a las 3:00 p.m.
- En Brasil, el partido Flamengo vs Gremio comienza a las 4:00 p.m.
- En Argentina, el partido Flamengo vs Gremio comienza a las 4:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Flamengo vs Gremio comienza a las 4:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Flamengo vs Gremio comienza a las 4:00 p.m.
¿Dónde ver el Flamengo vs Gremio en vivo vía TV y streaming?
El partido entre Flamengo vs Gremio será transmitido EN VIVO vía TV por TNT. Vía streaming, irá por Zapping TV, También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.