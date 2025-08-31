Últimas Noticias
Erick Noriega debutó en Gremio: desde su emoción por su primer partido al gol cantado que evitó ante Flamengo [VIDEO]

Erick Noriega proviene de Alianza Lima.
Erick Noriega proviene de Alianza Lima. | Fuente: Premiere
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El peruano Erick Noriega arrancó este domingo como titular en el choque de Gremio por el Brasileirao 2025.

Con Erick Noriega como titular, Gremio arrancó las acciones ante Flamengo en el choque por la fecha 22 del Brasileirao. El mítico Estadio Maracaná fue testigo del primer partido del futbolista peruano en uno de los grandes del fútbol brasileño.

El entrenador Mano Menezes apostó por un once en el cual incluyó al jugador de la Selección Peruana para que conforme la dupla de zagueros con el experimentado Walter Kannemann.

Noriega, de 23 años, se emocionó en el túnel del vestuario instantes previo al pitazo inicial del compromiso en el Brasileirao.

Además, el exjugador de Alianza Lima evitó un gol cantado de Flamengo, ya que en el minuto 27 se exigió al máximo para rechazar de cabeza el balón cuando Pedro ya se disponía anotar con golpe de cabeza.

Esta es una de las grandes oportunidades de Noriega para adueñarse de la posición como zaguero central, aunque por ser un jugador polinfuncional cuenta con la chance de jugar como volante en primera línea.


Gremio vs Flamengo: así arrancaron en duelo

Gremio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Erick Noriega, Walter Kannemann, Marlon; Dodi, Gustavo Cuellar, Edenilson; Cristian Olivera, Carlos Vinicius y Martin Braithwaite.

Flamengo: Agustin Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Nicolás de la Cruz, Giorian De Arrascaeta, Saúl Nigez; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro. 

Erick Noriega Gremio Videos más Vistos Videos Brasileirao Flamengo

