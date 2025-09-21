Las lágrimas de Erick Noriega tras cometer dos penales en el clásico ante Inter por el Brasileirao [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Partido de aprendizaje para Erick Noriega. El defensor peruano, quien se ha ganado el titularato en Gremio, tuvo un partido para el olvido ante Internacional.

El ex Alianza Lima cometió dos penales en los primeros 45 minutos, rompiendo en llanto y siendo consolado por sus compañeros. Pero, principalmente, por su capitán Marcos Rocha, quien lo abrazó y empezó a hablarle mientras caminaba hacia su campo.

A los 14 minutos, Bernabéi irrumpió en el área del Tricolor por la banda izquierda y fue derribado por Erick Noriega. La jugada continuó hasta que el balón salió fuera de la cancha. Pero, el árbitro comenzó a recibir información del VAR. El árbitro observó la jugada y, tras un minuto, el juez pitó el penal que fue convertido por Alan Patrick.

Pero, la mala suerte para Noriega no terminaría en esa jugada. A los 44 minutos, Aguirre se liberó por la banda derecha y centró al área del Tricolor que fue desperdiciado por Carbonero. Sin embargo, el árbitro fue nuevamente alertado por el VAR. El video mostró que, mientras el balón se desplazaba, Noriega abrió el brazo y lo desvió. El árbitro coincidió con la videollamada y concedió el segundo penal para los Colorados.

El peruano rompió a llorar y fue consolado por el capitán Marcos Rocha.