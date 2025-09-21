Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Con Erick Noriega, Gremio vs Inter EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el clásico de Porto Alegre por el Brasileirao?

Gremio vs Inter EN VIVO | hora y canal clásico de Porto Alegre
Gremio vs Inter EN VIVO | hora y canal clásico de Porto Alegre | Fuente: Facebook | Gremio | Fotógrafo: Lucas Uebel
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Gremio vs Inter EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 23 del Brasileirao.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gremio vs Inter EN VIVO: se enfrentan este domingo 21 de septiembre por la fecha 23 del Brasileirao. El encuentro se disputará en el Beira-Rio, desde las 3:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Globo TV y Premiere. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Inter vs Gremio: ¿cómo llega el equipo de Erick Noriega al clásico de Porto Alegre en el Brasileirao?

Gremio llega al partido con una mala racha de encuentros. De los últimos cinco cotejos, ganó uno, empató dos y perdió dos. Inter, en tanto, tiene tres partidos perdidos y dos ganados de los últimos cinco.

¿Cuándo y dónde juegan Inter vs Gremio en vivo por clásico de Porto Alegre en el Brasileirao?

El partido entre Inter vs Gremio se disputará este domingo 21 de septiembre en el Beira-Rio. El recinto tiene capacidad para 51 000 espectadores. 

¿A qué hora juegan Inter vs Gremio en vivo por clásico de Porto Alegre en el Brasileirao?

  • En Perú, el partido Inter vs Gremio comienza a las 3:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Inter vs Gremio comienza a las 5:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Inter vs Gremio comienza a las 3:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Inter vs Gremio comienza a las 3:30 p.m.
  • En Chile, el partido Inter vs Gremio comienza a las 4:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Inter vs Gremio comienza a las 4:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Inter vs Gremio comienza a las 4:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Inter vs Gremio comienza a las 5:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Inter vs Gremio comienza a las 5:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Inter vs Gremio comienza a las 5:30 p.m.

¿Dónde ver el Inter vs Gremio en vivo por TV?

El partido entre Inter vs Gremio se podrá ver EN VIVO por TV a través de Globo TV y Premiere. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Inter vs Gremio: alineaciones posibles

Inter: Rochet; Aguirre, Vitao, Juninho, Bernabei; Maia, Rodríguez; Tabata, Patrick Carbonero; Borré.

Gremio: Volpi; Rocha, Noriega, Wagner, Marlon; Arthur, Cuella; Alysson, Dodi, Williams; Carlos.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

Tags
Erick Noriega Gremio Inter de Porto Alegre video videos videos mas vistos Brasileirao

Más sobre Peruanos en el Mundo

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA