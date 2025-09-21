Con Erick Noriega, Gremio vs Inter EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el clásico de Porto Alegre por el Brasileirao?

Gremio vs Inter EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 23 del Brasileirao.
Gremio vs Inter EN VIVO: se enfrentan este domingo 21 de septiembre por la fecha 23 del Brasileirao. El encuentro se disputará en el Beira-Rio, desde las 3:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Globo TV y Premiere. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Inter vs Gremio: ¿cómo llega el equipo de Erick Noriega al clásico de Porto Alegre en el Brasileirao?
Gremio llega al partido con una mala racha de encuentros. De los últimos cinco cotejos, ganó uno, empató dos y perdió dos. Inter, en tanto, tiene tres partidos perdidos y dos ganados de los últimos cinco.
¿Cuándo y dónde juegan Inter vs Gremio en vivo por clásico de Porto Alegre en el Brasileirao?
El partido entre Inter vs Gremio se disputará este domingo 21 de septiembre en el Beira-Rio. El recinto tiene capacidad para 51 000 espectadores.
¿A qué hora juegan Inter vs Gremio en vivo por clásico de Porto Alegre en el Brasileirao?
- En Perú, el partido Inter vs Gremio comienza a las 3:30 p.m.
- En Brasil, el partido Inter vs Gremio comienza a las 5:30 p.m.
- En Colombia, el partido Inter vs Gremio comienza a las 3:30 p.m.
- En Ecuador, el partido Inter vs Gremio comienza a las 3:30 p.m.
- En Chile, el partido Inter vs Gremio comienza a las 4:30 p.m.
- En Bolivia, el partido Inter vs Gremio comienza a las 4:30 p.m.
- En Venezuela, el partido Inter vs Gremio comienza a las 4:30 p.m.
- En Argentina, el partido Inter vs Gremio comienza a las 5:30 p.m.
- En Uruguay, el partido Inter vs Gremio comienza a las 5:30 p.m.
- En Paraguay, el partido Inter vs Gremio comienza a las 5:30 p.m.
¿Dónde ver el Inter vs Gremio en vivo por TV?
El partido entre Inter vs Gremio se podrá ver EN VIVO por TV a través de Globo TV y Premiere. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Inter vs Gremio: alineaciones posibles
Inter: Rochet; Aguirre, Vitao, Juninho, Bernabei; Maia, Rodríguez; Tabata, Patrick Carbonero; Borré.
Gremio: Volpi; Rocha, Noriega, Wagner, Marlon; Arthur, Cuella; Alysson, Dodi, Williams; Carlos.