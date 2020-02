Fernando Pacheco fue presentando de manera oficial en Fluminense. | Fuente: Twitter Fluminense

Fernando Pacheco empieza a vivir su experiencia en Brasil, donde hoy fue presentando oficialmente por Fluminense luego de unos días de entrenamiento tras sumarse al equipo al culminar su participación con la Selección Peruana en el Preolímpico 2020.

“Estoy muy contento por esta linda oportunidad y experiencia que me toca vivir. De hecho, más contento de llegar a Fluminense, un club grande con mucha historia. Es mi primera experiencia fuera del país, lo tomo con mucha tranquilidad. Estoy preparado para esto. Mi llegada y estadía han sido muy buenas por el grupo y eso es importante para mí”, indicó.

Con su primera aparición ante los medios como jugador del ‘Flu’, Fernando Pacheco recibió una buena noticia: ya fue inscrito por su club en el Torneo Carioca y podría debutar el próximo domingo 9 de febrero cuando enfrenten a Botafogo, donde actúa el peruano Alexander Lecaros.

“Llevo unos días entrenando con el equipo, la verdad que me he sentido de una manera espectacular. Vengo trabajando de la mejor manera para estar listo si me toca jugar el fin de semana o el próximo partido”, indicó el peruano.

En la presentación estuvo junto a Wellington Silva y Joao Lopes, los últimos fichajes del ‘Tricolor’. Además, se reveló que Fernando Pacheco portará el dorsal número 16.

Ante Botafogo, el próximo domingo a las 2:00 p.m. en el Estadio Maracaná, Pacheco podría empezar a generar su historia con Fluminense.