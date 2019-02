La Serie B de Italia otorga tres cupos de ascenso a la Serie A. | Fuente: Futhead

Son pocos los jugadores peruanos que han tenido la oportunidad de militar en la Serie B de Italia. El último caso fue el del delantero Gianluca Lapadula, quien luego de ser el máximo anotador del certamen con el Pescara dio el salto hacia la Serie A y desde ahí no ha vuelto a mirar atrás. Sin embargo, hace poco se pudo haber escrito una nueva página en el libro de los futbolistas nacionales que pasaron por la Segunda División Italiana.

Según Miguel Curiel, delantero peruano que hoy pertenece al Santiago Morning, reveló que tuvo una propuesta de parte de un equipo de la Serie B de Italia cuando ya había sellado su contratación con el club chileno, además de una del Celaya mexicano.

"Tuve un acercamiento con Sport Boys y la San Martín, pero no nos pusimos de acuerdo en el tema económico. La única propuesta que llegó formalmente fue la de Santiago Morning, aunque luego de fichar por ellos me llegó una oferta del Celaya de México y una de la Serie B de Italia", dijo Miguel Curiel al portal 'Off Side'.

Recordemos que Miguel Curiel debutó el último fin de semana con gol en el Santiago Morning, en el triunfo por 3-2 ante el Melipilla en la primera jornada de la Segunda División Chilena. Su próximo encuentro será este domingo 24 de febrero, cuando visiten al Ñublense.