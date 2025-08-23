Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Liga de Francia: Por la fecha 2 se enfrentarán Lorient y Stade Rennes

Por la fecha 2 se enfrentarán Lorient y Stade Rennes
Por la fecha 2 se enfrentarán Lorient y Stade Rennes
Nota IA

por Nota IA

·

Todos los detalles de la previa del partido entre Lorient y Stade Rennes, que se jugará el domingo 24 de agosto desde las 08:00 horas en el estadio Stade du Moustoir. Dirige Jérôme Brisard.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Stade Rennes y Lorient se enfrentarán en el estadio Stade du Moustoir el próximo domingo 24 de agosto desde las 08:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 2 de la Ligue 1.

Así llegan Lorient y Stade Rennes

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient viene de caer por 0 a 1 frente a Auxerre.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes viene de un triunfo 1 a 0 frente a Olympique de Marsella.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y Lorient se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto sin puntos hasta el momento (1 PP), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (1 PG).

Jérôme Brisard fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Mónaco311002
2PSG311001
3RC Strasbourg311001
8Stade Rennes311001
16Lorient01001-1

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 3: vs Lille: 30 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 3: vs Angers: 31 de agosto - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Horario Lorient y Stade Rennes, según país
  • Argentina: 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Lorient Stade Rennes ligue 1

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA