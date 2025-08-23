Liga de Francia: Por la fecha 2 se enfrentarán Lorient y Stade Rennes

Todos los detalles de la previa del partido entre Lorient y Stade Rennes, que se jugará el domingo 24 de agosto desde las 08:00 horas en el estadio Stade du Moustoir. Dirige Jérôme Brisard.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Stade Rennes y Lorient se enfrentarán en el estadio Stade du Moustoir el próximo domingo 24 de agosto desde las 08:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 2 de la Ligue 1.

Así llegan Lorient y Stade Rennes

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient viene de caer por 0 a 1 frente a Auxerre.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes viene de un triunfo 1 a 0 frente a Olympique de Marsella.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y Lorient se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto sin puntos hasta el momento (1 PP), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (1 PG).

Jérôme Brisard fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mónaco 3 1 1 0 0 2 2 PSG 3 1 1 0 0 1 3 RC Strasbourg 3 1 1 0 0 1 8 Stade Rennes 3 1 1 0 0 1 16 Lorient 0 1 0 0 1 -1

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 3: vs Lille: 30 de agosto - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 3: vs Angers: 31 de agosto - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Horario Lorient y Stade Rennes, según país