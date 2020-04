Gabriel Costa: "Nadie me llamó de Perú y cumpliré mi contrato en Colo Colo" | Fuente: Twitter

Gabriel Costa, centrocampista de Colo Colo, por ahora no piensa cambiar de equipo y quiere cumplir su contrato en chile con el “Cacique”. El “Gaby” pone fin a los rumores que decían que con la llegada de Mario Salas a Alianza Lima su vuelta a nuestro país se podría dar a mitad de año.

"No tengo posibilidades de volver a Perú porque tengo contrato con Colo Colo hasta el 2022 y me quiero quedar acá. Tampoco me ha llamado nadie, pero quiero seguir creciendo en mi club", dijo a Ovación.

El jugador uruguayo nacionalizado peruano, es del gusto de Ricardo Gareca por eso cuando se refiere a la Selección Peruana muestra su emoción y no oculta sus ganas de ser convocado en las eliminatorias.

"Es algo lindo jugar por la Selección. Sería hermoso jugar las Eliminatorias. Hay que estar preparado por si me toca ser convocado", finalizó.