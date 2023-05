Goleador y figura: Gianluca Lapadula es candidato al jugador del mes de mayo en la Serie B

Cagliari mantiene las esperanzas de volver a la máxima categoría del fútbol italiano enfrentando los playoffs de ascenso de la Serie B, donde necesitará del mejor nivel de Gianluca Lapadula, futbolista imprescindible en toda la temporada para los ‘rossoblú’.

La instancia regular de la Serie B finalizó y Gianluca Lapadula se hizo del título de ‘Capocannoniere’ al convertir 21 goles a lo largo de 36 fechas. El delantero de la Selección Peruana fue el líder de ataque del Cagliari de Claudio Ranieri que se hizo de la quinta plaza y accedió al playoff que definirá al último ascendido a la Serie A.

Lapadula le anotó de forma consecutiva a Perugia (doblete), Palermo y Cosenza, por lo que la Serie B colocó al ítalo peruano como candidato al mejor jugador del mes de mayo. El ‘Bambino’ fue seleccionado por este reconocimiento junto a Joel Pohjanpalo, atacante del Venezia, y Adrian Benedyczak, delantero del Parma.

Lapadula registra tres partidos consecutivos anotando con CagliariFuente: Cagliari

Gianluca Lapadula, el as del Cagliari

Gianluca Lapadula apunta al MVP de mayo en la Serie B, pero antes de conocerse al ganador del galardón fue incluido por la competición italiana en el equipo ideal de la última jornada (fecha 38), donde precisamente le dio la victoria a Cagliari en su visita al Cosenza.

Dicha consideración impulsa al atacante para enfrentar el sábado en el Unipol Domus a Venezia en partido único por la instancia preliminar del playoff de ascenso. Cagliari será local en esta etapa, buscando superarla para llegar a semifinales (ida y vuelta) donde espera el Parma de Gianlui Buffon.

No será un rival sencillo para el conjunto de Cerdeña, pues no ha podido contra Venezia en sus últimos cuatro duelos. En la Serie A 2021-22 empataron dos veces. En la actual Serie B, el Cagliari fue goleado en su casa (1-4) y como visitante no pasó de la igualdad sin goles.

Cagliari enfrentará a Venezia en el preliminar de playoffs de ascenso en ItaliaFuente: Cagliari

Cagliari vs. Venezia en los playoffs

Claudio Ranieri, entrenador del Cagliari (5°), brindó conferencia de prensa y recalcó que, a pesar que su escuadra finalizó en mejor posición en la clasificación que Venezia (8°), no se ve como favorito.

“No hay favoritos, Los playoffs son una lotería, y cualquier cosa puede pasar. Pensamos en el buen desafío contra Venezia, un equipo fuerte que llega en forma justa en el momento que cuenta. Los jugadores saben lo que tienen que hacer, solo quiero que se sientan tranquilos y que trabajen bien en las situaciones de juego que podrían suceder", indicó el estratega italiano.

"No podemos pensar en Parma si primero no tenemos la máxima concentración en Venezia. Primero debemos pensar en obstaculizar todas sus fortalezas”, puntualizó Ranieri.

