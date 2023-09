Partidos de hoy, viernes 22 de septiembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Serie A y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Al Nassr vs. Al-Ahli por la Liga Profesional Saudí. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, viernes 22 de septiembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga – España

2:00 p.m. Alavés vs. Athletic Club – DSports, DGO

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

6:00 p.m. Corinthians vs. Botafogo – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

Partidos de hoy, Serie A – Italia

11:30 a.m. Salernitana vs. Frositona – ESPN 2, STAR+

1:45 p.m. US Lecce vs. Genoa – ESPN 2, STAR+

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. Sturrgart vs. Darmstadt 98 – STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

2:00 p.m. AS Monaco vs. Nice – STAR+

Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

2:00 p.m. Birmingham vs. QPR – STAR+

Partidos de hoy, Liga Profesional Saudí – Arabia Saudita

10:00 a.m. Al Riyadh vs. Al Feiha – Sin transmisión oficial en Perú

10:00 a.m. Al-Okhdood Club vs. Al Khaleej – Sin transmisión oficial en Perú

1:00 p.m. Al-Wahda vs. Abha – Sin transmisión oficial en Perú

1:00 p.m. Al-Nassr vs. Al-Ahli Saudi – Sin transmisión oficial en Perú

Partidos de hoy, Jupiler Pro League – Bélgica

1:45 p.m. Standard de Liége vs. Westerlo – DAZN UEFA Women's Champions League Youtube, STAR+

Partidos de hoy, LaLiga Hypermotion – España

2:00 p.m. FC Cartagena vs. Eibar – STAR+

Partidos de hoy, Liga FUTVE – Venezuela

4:00 p.m. Hermanos Colmenarez vs. Caracas FC – GolTV Play

6:40 p.m. Estudiantes Mérida vs. Zamora FC – GolTV Play

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

7:00 p.m. LDU Quito vs. Orense SC – GolTV, STAR+

Partidos de hoy, Liga MX – México

8:00 p.m. Atlético San Luis vs. Mazatlán FC – STAR+

Partidos de hoy, Ekstraklasa – Polonia

1:30 p.m. LKS Lódz vs. Jagiellonia Bialystok – OneFootball

Partidos de hoy, Primeira Liga – Portugal

2:15 p.m. FC Famalicao vs. Arouca – GolTV, GolTV Play

Partidos de hoy, Premier Leaugue – Ucrania

9:00 a.m. FC Obolón-Brovar vs. NK Veres Rivne – OneFootball, OneFootball PPV

11:00 a.m. FC Oleksandriya vs. Chernomorets Odessa – OneFootball, OneFootball PPV

Partidos de hoy, Regionalliga – Alemania

12:00 p.m. Kickers Offenbach vs. Stuttgart II – OneFootball PPV

12:00 p.m. FC Homburg vs. Astoria Walldorf – OneFootball PPV

12:00 p.m. TSV Steinbach vs. SG Barockstadt – OneFootball PPV

12:00 p.m. TSG Balingen vs. SGV Freiberg – OneFootball PPV

Partidos de hoy, Serie B – Brasil

5:00 p.m. Ponte Preta vs. Mirassol – Fanatiz, Brasileirao Play

7:30 p.m. Ituano vs. Vitória – Fanatiz, Brasileirao Play, STAR+

7:30 p.m. Atlético GO vs. Criciúma – Fanatiz, Brasileirao Play

Partidos de hoy, Serie B – Italia

1:30 p.m. Palermo SSD vs. Cosenza – DSports, DGO

Partidos de hoy, Superliga – Dinamarca

12:00 p.m. Lyngby vs. Vejle BK – OneFootball

Partidos de hoy, Superliga – Eslovaquia

10:30 a.m. FK Kosice vs. AS Trencin – OneFootball

Partidos de hoy, Veikkausliiga – Finlandia

10:00 a.m. Lahti FC vs. AC Oulu – OneFootball

10:00 a.m. FC Honka vs. VPS – OneFootball

10:00 a.m. KTP vs. FC Ilves – OneFootball

10:30 a.m. IFK Mariehamn vs. FC Haka – OneFootball

